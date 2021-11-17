İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika haberine göre İstanbul'da şiddetli bir sarsıntı hissedildi. Sallantıyı hisseden vatandaşlar deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki İstanbul'da deprem mi oldu?

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi İstanbul'da da hissedilen depremin Çilimli Düzce'de meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 15:40 sularında ve 5.3 büyüklüğünde gerçekleşti. Rasathane depremin ayrıntılarını şöyle açıkladı:

"CILIMLI-DUZCE

17.11.2021, 15:40:16 TSİ

Büyüklük: 5.3

Derinlik: 13.3 km"

AFAD verilerine göre ise deprem 15:40 sularında 5.0 büyüklüğünde Düzce Merkez'de gerçekleşti. Depremin yarattığı sallantı İstanbul'da ve Sakarya'da da pek çok şehirden hissedildi.

AFAD ise ayrıntıları bu şekilde aktardı:

"Büyüklük : 5.0 (Mw)

Yer : Merkez (Düzce)

Tarih-Saat : 17.11.2021, 15:40:15 TSİ

Enlem : 40.8448 N

Boylam : 31.0316 E

Derinlik : 18.02 km"

4.3 ŞİDDETİNDE İKİNCİ BİR DEPREM

AFAD verilerine göre Düzce Merkez'de 15:57:18 sularında 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını aktardı. Soylu, “Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir” şeklinde konuştu.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Düzce Valisi Cevdet Atay deprem sonrası yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Düzce Depremi Anma Töreni'nde ise şu ana kadar 42 milyon vatandaşa temel afet eğitimi verdiklerini belirtti ve "Hedefimiz yıl sonu itibarıyla 51 milyondu. İnşallah onu yakalayacağız. 81 vilayetimizde afet risk azaltma planları yaptık." şeklinde konuştu.

Özellikle son iki senedir Türkiye'de birçok afetle karşı karşıya kalındığını dile getiren Soylu, "Biz görevli bir milletiz ve bu topraklar da görevli topraklardır. Çok işimiz var bizim. Birçok sıkıntıyla, afetle, musibetle, belayla karşı karşıya kalıyoruz ama bilmenizi istiyorum, bu millet rahmetle buluşan bir millettir." ifadelerini kullandı.



