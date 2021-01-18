HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi! Yöntemleri 'pes' dedirtti

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi! Yöntemleri 'pes' dedirtti

18.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi! Yöntemleri 'pes' dedirtti

İstanbul'da, rent a car firması adı altında müşterilere kiraya verdikleri araçlardan aldıkları teminat ücretini çeşitli bahanelerle iade etmeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık şüphelilerinden 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentte çok sayıda vatandaşın araç kiralama şirketleri üzerinden kiraladıkları araçlara ödedikleri teminat ücretinin iade edilmemesi şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında artan şikayet üzerine söz konusu şebeke takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından birbirleriyle bağlantılı 11 şüphelinin yakalanması için 13 Ocak’ta operasyon düzenleyen polis, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

ESKİ HASARLARI 'YENİ' GİBİ GÖSTEREREK VATANDAŞIN PARALARINI İADE ETMEMİŞLER

Polis, ‘araç kiralama firması’ adı altında faaliyet gösteren söz konusu şebekenin, vatandaşa kiraladıkları araçlara karşılık aldıkları depozitoları, araçlarda önceden oluşan hasarları ‘kiralama işleminden sonra oluşmuş’ gibi göstererek geri ödemediğini ve bu yolla vatandaşın dolandırıldığını tespit etti.

Gözaltına alınıp emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5’i çıkartıldıkları adli makamlarca “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı. Geri kalan diğer 2 zanlının ise çıkarıldıkları mahkemece ‘adli kontrol’ hükümlerince salıverildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Büyük ikramiye 98 milyon TL'yi aştı!Büyük ikramiye 98 milyon TL'yi aştı!
06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 18 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

18 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İŞKUR 826 personel alımı kura sonuçları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı kura sonuçları açıklandı!

826 personel alımı sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 18 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Büyük ikramiye 98 milyon TL'yi aştı!

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2021!

İkramiye 30 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı? Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.