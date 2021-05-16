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  4. İstanbul'da dolu şaşkınlığı! Battaniyesini alan arabasına koştu

İstanbul'da dolu şaşkınlığı! Battaniyesini alan arabasına koştu

16.05.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde dolu yağışı görüldü. Çekmeköy, Sultanbeyli ve çevresinde yaşanan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış doluya dönüştü. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.

ARAÇLARINI KORUMAK İÇİN SOKAĞA KOŞTULAR

Mahalle sakini Kadir Haymana,"İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti." dedi.

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DHA-İHA-AA


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