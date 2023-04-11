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  4. İstanbul'da ev sahibi dehşeti! Rus bakıcının kabusu oldu

İstanbul'da ev sahibi dehşeti! Rus bakıcının kabusu oldu

11.04.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahipleri ve kiracılar karşı karşıya gelmeye devam ediyor. İstanbul'da Rus uyruklu bakıcı Gülcahan Kritskaya'nın hayatı ev sahibi yüzünden kabusa dönüştü. Ev sahibi, kirada 3 kat artışı kabul etmeyen Kritskaya'ya dehşeti yaşattı. Ev sahibi, çatalla saldırdığı Kritskaya'yı kolundan ve bacaklarından yaraladı.

İstanbul'da ev sahibi dehşeti! Rus bakıcının kabusu oldu

İstanbul Ataköy'de yaşayan Rus uyruklu bakıcı Gülcahan Kritskaya'nın (50) hayatı ev sahibi yüzünden kâbusa döndü. İddiaya göre ev sahibi Cengiz B., 4 bin 663 TL olan kirayı 12 bin 500 lira yaptı. Kritskaya 3 katlık zammı kabul etmeyip yasal artış istedi. Bunun üzerine Cengiz B., 2 Temmuz 2022'de Kritskaya'nın evini basarak küfretti, çatalla saldırdı. Kritskaya kolundan ve bacaklarından yaralandı.

YERE YATIRIP AĞZINA ÇATAL SOKTU

Cengiz B., kadının evde bulunan patronu N.Ö.'yü yere yatırıp ağzına çatal soktu. Kritskaya'nın yardım çığlıkları üzerine Cengiz B. kaçtı. Ev sahibi daha sonra eve başkalarını gönderdi. Su sayacını parçaladı, elektriği kesti.

"ÇANTASINDA BALTA TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ"

Sabah'ın haberine göre Kritskaya, şunları ifade etti:

"Saldırıları ve psikolojik şiddeti bitmiyor. Çantasında balta taşıdığını söyledi. Suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletine güveniyorum. Mücadelemi bırakmayacağım."

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Bakıcı ev sahibi

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