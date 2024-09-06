İstanbul'da fabrika yangını: İşçi yaralandı! Alevler kısa sürede büyüdü

Yangın, saat 11.30 sıralarında Tuzla, Kimyacılar Sanayi Sitesi Organik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 katlı boya fabrikasında çalışma yapıldığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada çalışan bir işçinin bacaklarında yanıklar oluştuğu öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralı işçiyi Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı işçinin yanık ünitesinde tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır