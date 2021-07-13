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  4. İstanbul'da feci kaza! Tıbbi atık kamyoneti yolcu otobüsüne çarptı

İstanbul'da feci kaza! Tıbbi atık kamyoneti yolcu otobüsüne çarptı

13.07.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkii Ankara istikametinde seyir halinde giden ve içinde 35 yolcusu bulunan yolcu otobüsüne aynı yönde arkadan gelen İSTAÇ'a ait tıbbi atık kamyoneti çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da feci kaza! Tıbbi atık kamyoneti yolcu otobüsüne çarptı

Kaza Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkii Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Halil Erilli'nin kullandığı İSTAÇ'a ait tıbbi atık kamyoneti, arıza yaptığı için dörtlüğü yakarak, sağ şeritten yavaş ilerlediği belirtilen Hanifi Kürsat Doğan'ın kullandığı ve içinde 35 yolcusu olan yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

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Jandarma ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular firmaya ait başka bir otobüsün gelmesiyle yollarına devam etti. Kazaya karışan kamyonet ve yolcu otobüsü de bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

BİR SES GELDİ, YOLCULARIMIZ BAĞIRDI

Otobüste görevli olduğu öğrenilen Nezir Öztürk, "Esenler'den çıktık Bodruma gidiyorduk. Gişeleri geçince arıza lambamız yandı. Yavaş süratle seyir halindeydik. Kendimizi akaryakıt istasyonuna atmak için giderken bir araç geldi bize vurdu. Bir ses geldi, yolcularımız bağırdı. İndik aşağı önce yolcularıma baktık. Sonra da aracımıza baktık. Şu anda bir tane yaralımız var. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Ben hostes koltuğunda oturuyordum. Diğer yolcularımızı başka otobüsümüzle Bodrum'a yolladık. Yaralının durumu şu anda iyi diyorlar" dedi.

Öte yandan jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (DHA)

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trafik kazası İstanbul
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