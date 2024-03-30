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  4. İstanbul'da gençlerle buluşan Erdoğan'ın, Ahmet Kaya şarkısı çalınca gözleri doldu

İstanbul'da gençlerle buluşan Erdoğan'ın, Ahmet Kaya şarkısı çalınca gözleri doldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.03.2024 15:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Buluşmada Ahmet Kaya'ya ait eski görüntüler yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine salona Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü şarkısı dinletildi. Erdoğan'ın bu anlarda gözleri doldu.

İstanbul'da gençlerle buluşan Erdoğan'ın, Ahmet Kaya şarkısı çalınca gözleri doldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programında gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Programda Ahmet Kaya şarkısı çalarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hüzünlenmesi dikkat çekti.

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'ŞAFAK TÜRKÜSÜ' ÇALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı sırasında Ahmet Kaya'nı 1998'deki konuşması ekranlara getirildi. Sonrasında Erdoğan Ahmet Kaya'nın bir şarkısının çalınmasını istedi. Bunun üzerine 'Şafak Türküsü' tüm salona dinletildi.

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"BÖYLE BİR ŞEYİN YAPILMASI KABULLENİLEMEZ"

Erdoğan şarkının ardından efkarlandığını belirterek, "Ahmet Bey ben cezaevine giderken Kazlıçeşme’de son uğurlama programıma katılıp orada bu şarkılarını türkülerini söyledi. Bir dava fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Hatta ben Başbakanlığım döneminde Türkiye’ye kabri kubur ile getirmek istedim Ahmet Kaya’yı ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Kaya Recep Tayyip Erdoğan
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