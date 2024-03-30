İstanbul'da gençlerle buluşan Erdoğan'ın, Ahmet Kaya şarkısı çalınca gözleri doldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programında gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Programda Ahmet Kaya şarkısı çalarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hüzünlenmesi dikkat çekti.

'ŞAFAK TÜRKÜSÜ' ÇALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı sırasında Ahmet Kaya'nı 1998'deki konuşması ekranlara getirildi. Sonrasında Erdoğan Ahmet Kaya'nın bir şarkısının çalınmasını istedi. Bunun üzerine 'Şafak Türküsü' tüm salona dinletildi.

"BÖYLE BİR ŞEYİN YAPILMASI KABULLENİLEMEZ"

Erdoğan şarkının ardından efkarlandığını belirterek, "Ahmet Bey ben cezaevine giderken Kazlıçeşme’de son uğurlama programıma katılıp orada bu şarkılarını türkülerini söyledi. Bir dava fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Hatta ben Başbakanlığım döneminde Türkiye’ye kabri kubur ile getirmek istedim Ahmet Kaya’yı ama olmadı." ifadelerini kullandı.









