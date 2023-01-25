İstanbul'da göktaşı nereye düştü? İstanbul'a göktaşı düştüğü iddiası gündem oldu

İstanbul'a düştüğü görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen ışık benzeri bir cismin hızla yere düştüğü söylentileri dolaşmaya başladı. Yaşanan görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi. Olaya birebir şahit olan bazı vatandaşlar bu durum hakkında yorumda bulundular.
İstanbul'da 25 Ocak 2023 tarihi akşam saatlerinde göktaşı olduğu düşünülen bir cismin hızla yere düşmesi olayı görüldü.
En son 1 Şubat 2022'de bir göktaşı düşmesi gözlemlenmişti. Yeni bir göktaşının düştüğü iddası gündemde yer alıyor fakat nereye düştüğü bilinmiyor.
İstanbul'a göktaşı düştüğü iddiası gündem oldu. O anlara şahit olan bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarında yorumlarını eksik etmedi.
İşte İstanbul'da görülen göktaşı sonrası gelen bazı yorumlar;