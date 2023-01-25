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İstanbul'da göktaşı nereye düştü? İstanbul'a göktaşı düştüğü iddiası gündem oldu

25.01.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gökyüzünde parlayan bir ışığın hızla yere düştüğü şehrin bazı bölgelerinde gözlemlendi. Dünyaya düşen göktaşının İstanbul'dan da görüldüğü iddia edildi. Yaşanan bu durum sonrası "İstanbul'da göktaşı nereye düştü?" sorusu akıllarda belirerek sorgulanmaya başladı.

İstanbul'da göktaşı nereye düştü? İstanbul'a göktaşı düştüğü iddiası gündem oldu

İstanbul'a düştüğü görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen ışık benzeri bir cismin hızla yere düştüğü söylentileri dolaşmaya başladı. Yaşanan görüntüler sonrası sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi. Olaya birebir şahit olan bazı vatandaşlar bu durum hakkında yorumda bulundular.

PARLAK BİR IŞIK HIZLA YERE DÜŞTÜ

İstanbul'da 25 Ocak 2023 tarihi akşam saatlerinde göktaşı olduğu düşünülen bir cismin hızla yere düşmesi olayı görüldü.

İSTANBUL'DA GÖKTAŞI NEREYE DÜŞTÜ?

En son 1 Şubat 2022'de bir göktaşı düşmesi gözlemlenmişti. Yeni bir göktaşının düştüğü iddası gündemde yer alıyor fakat nereye düştüğü bilinmiyor.

göktaşı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul'a göktaşı düştüğü iddiası gündem oldu. O anlara şahit olan bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarında yorumlarını eksik etmedi.

İşte İstanbul'da görülen göktaşı sonrası gelen bazı yorumlar;

  • Harikaydı #göktaşı görenler?
  • Görünen o ki bir göktaşı düştü.
  • İstanbul'a göktaşı düşmüş. İyi misiniz İstanbullular?
  • İstanbul'da çok büyük bir #göktaşı nın düşüşüne şahit olduk.
  • Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor efendim.
  • Gördük. Yıldız kaydı diye düşünmüştük.
  • Göktaşı değildir o göktaşı olsa kesin benim kafama düşerdi.
  • Kar bekledik, göktaşı yağdı.
  • İstanbul’a az önce düşen Göktaşı gördüm.


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