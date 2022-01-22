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İstanbul'da Halk Ekmek büfesine taşlı saldırı! "Fırıncılar aç mı kalacak?" diye bağırmış

22.01.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'ndaki Halk Ekmek büfesine saldırı düzenlendi. C.S. isimli kişi attığı taşlarla Halk Ekmek büfesinin camını kurdu. Gözaltına alınan saldırganın "Fırıncılar aç mı kalacak? Onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?" diye bağırdığı iddia edildi.

İstanbul'da Halk Ekmek büfesine taşlı saldırı! "Fırıncılar aç mı kalacak?" diye bağırmış

Halk Ekmek büfesine saldırı düzenlendi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki İBB'ye bağlı
Halk Ekmek büfesine yönelik yapılan saldırı dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, C.S., ismindeki bir kişi büfenin yanına gelerek taşla büfeye saldırdı. Büfenin camı kırıldı. Saldırganın, 'Fırıncılar aç mı kalacak?' Onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?, Burayı kapatmazsanız burayı gece gelip ateşe vereceğim' dediği öne sürüldü. Büfe işletmecisinin şikayeti üzerine C.S., gözaltına alındı.

AA

"KAZA OLDU SANDIM! BİRİ BAĞIRIYORDU"

Büfe işletmecisi Erdoğan Metin, "Dün sabah saat 11.30 sıralarında burada ekmek satıyordum. Bir cam sesi duydum. Kaza oldu sandım. Biri bağırıyordu. Düşen parçaları kiremit parçalarını tekrar atıyordu. 'Kapatacaksınız buraları, kapatın' dedi. Neden böyle bir şey söylediğini sorduğumda, 'Fırıncılar aç mı kalacak? Onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi? Burayı kapatmazsanız gece gelip ateşe vereceğim' gibi tehditkar konuştu. Çekti, gitti. Karakola gidip ifademizi verdik. Tespit ettiler sonra ne oldu bilmiyoruz. Tanımıyoruz ilk defa gördüğümüz biri." dedi.

BUFE

GÖRGÜ TANIĞI SALDIRI ANINI ANLATTI

Görgü tanığı Arife Taş, "Bir fırıncının gelip camı kırdığını söylüyorlar. Ekmek satamadıklarını, insanların halk ekmeğin önüne geldiği için saldırdı. Taşla saldırmış deniliyor." ifadesini kullandı.

GORGU

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu
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