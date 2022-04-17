İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatıldı?

İstanbullular 17 Nisan Pazar günü yani bugün yapılacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle programlarını değiştirmek zorunda kaldı. Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da yapılacak. Bu nedenle İstanbul'da birçok ana yol trafiğe bir süreliğine kapatılmış olacak. İşte herkesin merak ettiği İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapanacak yolların ayrıntılı hali...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

FATİH VE ÇEVRESİ

Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

Kadir Has Caddesi

Abdülezelpaşa Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

ALTERNATİF YOLLAR

Fevzipaşa Caddesi

Balat Yolu

Cemil Birsel Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti

Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ

-Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

-Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

-Beyoğlu - İnönü Caddesi

Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

-Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

-Beyoğlu - Askerocağı Caddesi Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Necatibey Caddesi

Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

-Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Palanga Caddesi

Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

ANADOLU YAKASI

Üsküdar:

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.

Kadıköy:

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Maltepe:

Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

Alternatif Yollar