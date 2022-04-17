İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatıldı?

İstanbullular 17 Nisan Pazar günü yani bugün yapılacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle programlarını değiştirmek zorunda kaldı. Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da yapılacak. Bu nedenle İstanbul'da birçok ana yol trafiğe bir süreliğine kapatılmış olacak. İşte herkesin merak ettiği İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapanacak yolların ayrıntılı hali...
FATİH VE ÇEVRESİ
ALTERNATİF YOLLAR
Fevzipaşa Caddesi
Balat Yolu
Cemil Birsel Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti
Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti
BEYOĞLU VE ÇEVRESİ
-Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti
-Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi
-Beyoğlu - İnönü Caddesi
Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
-Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti
Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak
ANADOLU YAKASI
Üsküdar:
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.
Kadıköy:
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.
Maltepe:
Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.
Alternatif Yollar
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