HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatıldı?

İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatıldı?

17.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Pazar günü kapatılacak yollar araştırılmaya başlandı. 17 Nisan Pazar günü yani bugün birçok yol 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle trafiğe kapatılacak. Pazar günü yapılacak ALES sınavı için de adaylar önceden uyarıldı. Dışarıya gezmek için çıkacak vatandaşlar da İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapanacağını öğrenmek istiyor. İşte İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapanacak yolların listesi!

İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul'da pazar günü hangi yollar trafiğe kapatılacak? 17 Nisan 2022 Pazar günü hangi yollar trafiğe kapatıldı?

İstanbullular 17 Nisan Pazar günü yani bugün yapılacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle programlarını değiştirmek zorunda kaldı. Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da yapılacak. Bu nedenle İstanbul'da birçok ana yol trafiğe bir süreliğine kapatılmış olacak. İşte herkesin merak ettiği İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapanacak yolların ayrıntılı hali...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

FATİH VE ÇEVRESİ

  • Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü
  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti
  • Kadir Has Caddesi
  • Abdülezelpaşa Caddesi
  • Ragıp Gümüşpala Caddesi
  • Galata Köprüsü
  • Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktaları

ALTERNATİF YOLLAR

Fevzipaşa Caddesi
Balat Yolu
Cemil Birsel Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti
Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti

BEYOĞLU VE ÇEVRESİ

-Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti
-Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi
-Beyoğlu - İnönü Caddesi

  • Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş
  • Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı
    -Beyoğlu - Askerocağı Caddesi
  • Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi
  • Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
  • Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi
  • Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi
  • Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş
  • Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş
  • Beyoğlu - Necatibey Caddesi
  • Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

  • Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
    -Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

  • Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı
  • Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş
  • Beşiktaş - Palanga Caddesi
  • Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

  • Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak

  • Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti
  • Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi
  • Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi
  • Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi
  • Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım
  • Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi
  • Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti
  • Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti
  • Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti
  • Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti
  • Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

ANADOLU YAKASI

Üsküdar:

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.

Kadıköy:
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Maltepe:
Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.

Alternatif Yollar

  • Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.
  • Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilecek.
  • D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü’nü kullanabilecek.
  • Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da operasyon, 650 kişi katılıyorDiyarbakır'da operasyon, 650 kişi katılıyor
Bakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildiBakan Koca herkesi heyecanlandırmıştı! Hangi karar açıklanacak? İlk ipucu verildi
Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladıKorkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Zuhal Topal vatandaşlıktan çıkarılan eşiyle Dubai'ye gitti!

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Bir il 4 kadının yaptığını konuşuyor! Paraları saça saça gittiler

Canan Karatay iddialı konuştu! Sigarayı bıraktıracak formül

Canan Karatay iddialı konuştu! Sigarayı bıraktıracak formül

CHP elindeki son anket sonuçlarını açıkladı! AK Parti'yle puan farkı…

CHP elindeki son anket sonuçlarını açıkladı! AK Parti'yle puan farkı…

Savaşta yeni gelişme: Doğrulanırsa Rusya'nın en büyük zaferi olacak

Savaşta yeni gelişme: Doğrulanırsa Rusya'nın en büyük zaferi olacak

İlginizi Çekebilir

Genç annenin zor anları! ‘Oyuncak ama çocuklar için değil’

Genç annenin zor anları! ‘Oyuncak ama çocuklar için değil’

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Televizyonda üçlü ilişki! Sevgilisi başka bir erkeği öpünce...

Televizyonda üçlü ilişki! Sevgilisi başka bir erkeği öpünce...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.