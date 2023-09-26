İstanbul'da hareketli dakikalar! Elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti, ortalığı birbirine kattı... D-100 kara yolu trafiğe kapatıldı

Olay, Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce M.S.'yi ikna etmek istedi.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bunun üzerine bıçağı boğazına dayayan şüpheli intihar edeceğini söyledi.

Ekipler etkisiz hale getirmek istediği M.S.'yi ayağından vurdu.

Yaralanan M.S. D-100 kara yolu Avcılar istikametinde yürümeye başlayınca ekipler olası bir kazayı önlemek için kara yolunu trafiğe kapattı.

M.S. yakalanarak ambulansa alındı.

D-100 kara yolu ise kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.

(DHA-AA)

