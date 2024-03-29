HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da hava durumu alarmı! Bu kez tehlike çok başka! 4 gün sürecek! Listede 5 il daha var…

İstanbul’da hava durumu alarmı! Bu kez tehlike çok başka! 4 gün sürecek! Listede 5 il daha var…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
29.03.2024 07:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınması ile birlikte bu kez de İstanbul’da hava kirliliği alarmı verildi. İstanbul için yapılan uyarıda 4 gün boyunca hava kirliliğinin en yüksek seviyelere ulaşacağı bildirildi. Havada kötü bir kokunun hakim olması beklenirken kirli havanın İstanbul dışında 5 ilde daha etkili olması bekleniyor. İşte meteoroloji uzmanları tarafından yapılan o uyarının detayları…

İstanbul’da hava durumu alarmı! Bu kez tehlike çok başka! 4 gün sürecek! Listede 5 il daha var…

Hava durumu haberleri gelmeye devam ederken son uyarı İstanbul için oldu. İstanbul'da kar yağışı olmadan geçen kışın ardından yeni tehlike kapıya dayandı. Her gün yeni bir hava sisteminin etkisini gösterdiği İstanbul için bu sefer de hava kirliliği alarmı verildi.

İSTANBUL YENİ UYARI: TAM 4 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji siteleri tarafından bu geceden itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek seviyeye çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Hava sistemi dolayısıyla İstanbul'un 4 günlük süre diliminde Avrupa'da hava kirliliği ölçümlerinde ilk sırada yer alması bekleniyor.

2

ALERJİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Havadaki azotdioksit oranının çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle alerjik rahatsızlığı bulunanların yüksek seviyede etkileneceği belirtilirken havada da ağır bir koku olacağı ve bu durumun insanlarda boğaz yanması, gözlerde acıma ve nefes darlığı gibi etkiler oluşturabileceği aktarıldı. Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada ise “An itibarıyla İstanbul'un üzerine ağır bir hava kirliliği çöktü. Haritaya bakın, kızarıklık tam megakent üzerinde! Şu an kirlilikte Avrupa birincisiyiz.” ifadeleri kullanıldı.

3

İSTANBUL DIŞINDA 5 İLİMİZ DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDA

İstanbullu vatandaşlara dışarıda gezinirken maske takması önerilirken yoğun kirlilik taşıyan hava sisteminin Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere; Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de en yüksek seviyeye ulaşacağı bildirildi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandıKırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı
Korkutan yangın! Gökyüzü dumanla kaplandıKorkutan yangın! Gökyüzü dumanla kaplandı
O kişileri olumsuz etkiliyor... 'Gerekmedikçe dışarı çıkmayın'O kişileri olumsuz etkiliyor... 'Gerekmedikçe dışarı çıkmayın'
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul Hava Kirliliği
En Çok Okunan Haberler
Açıklama geldi, süre uzatıldı! Vatandaşlar dikkat: Son tarih 5 Nisan

Açıklama geldi, süre uzatıldı! Vatandaşlar dikkat: Son tarih 5 Nisan

"Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak" iddiası! DMM'den açıklama geldi

"Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak" iddiası! DMM'den açıklama geldi

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

Hafızalardan silinmeyecek acı kare! Eşini öldürdü, başında beklediği cesede kimseyi yaklaştırmadı

Fatih Erbakan 'İstanbul adayımızı çekmeye hazırız' diyerek şartlarını açıkladı

Fatih Erbakan 'İstanbul adayımızı çekmeye hazırız' diyerek şartlarını açıkladı

Belediye Başkanı'ndan seçmene yumruk

Belediye Başkanı'ndan seçmene yumruk

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.