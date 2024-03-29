İstanbul’da hava durumu alarmı! Bu kez tehlike çok başka! 4 gün sürecek! Listede 5 il daha var…

Hava durumu haberleri gelmeye devam ederken son uyarı İstanbul için oldu. İstanbul'da kar yağışı olmadan geçen kışın ardından yeni tehlike kapıya dayandı. Her gün yeni bir hava sisteminin etkisini gösterdiği İstanbul için bu sefer de hava kirliliği alarmı verildi.

İSTANBUL YENİ UYARI: TAM 4 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji siteleri tarafından bu geceden itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek seviyeye çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Hava sistemi dolayısıyla İstanbul'un 4 günlük süre diliminde Avrupa'da hava kirliliği ölçümlerinde ilk sırada yer alması bekleniyor.

ALERJİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT!

Havadaki azotdioksit oranının çok yüksek seviyelere ulaşması nedeniyle alerjik rahatsızlığı bulunanların yüksek seviyede etkileneceği belirtilirken havada da ağır bir koku olacağı ve bu durumun insanlarda boğaz yanması, gözlerde acıma ve nefes darlığı gibi etkiler oluşturabileceği aktarıldı. Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada ise “An itibarıyla İstanbul'un üzerine ağır bir hava kirliliği çöktü. Haritaya bakın, kızarıklık tam megakent üzerinde! Şu an kirlilikte Avrupa birincisiyiz.” ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL DIŞINDA 5 İLİMİZ DAHA YÜKSEK RİSK ALTINDA

İstanbullu vatandaşlara dışarıda gezinirken maske takması önerilirken yoğun kirlilik taşıyan hava sisteminin Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere; Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Düzce'de en yüksek seviyeye ulaşacağı bildirildi.

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