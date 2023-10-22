İstanbul'da İETT otobüsü kontrolden çıkıp aydınlatma direğini devirdi: Yol trafiğe kapandı

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Ataköy Kavşağı'nın Bahçelievler yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan İETT otobüsü, demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada yoldan geçen otomobilin kaputuna ve yola devrildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun her iki şeridi de trafiğe kapandı. Kaza sırasında, İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Sürücülerin de yara almadığı kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: DHA





