İstanbul'da iğrenç olay! Sosyal medyadan tanışıp kabusu oldu, feci şekilde darp edildi

Olay, İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Sosyal medyadan tanıştığı 15 yaşındaki H.T.'ye kendini fabrikatör olarak tanıtan bir kişi, genç kıza şantaj uyguladı. İlk başta 5 bin TL alan şüpheli, genç kızdan yine para istedi. Genç kızın ailesinin gerçeği öğrenmesi üzerine ikinci kez para alma hayali kuran şüpheli, H.T.'nin ailesi tarafından dövüldü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

KIYAFETİNİ ÇIKARIP EKRAN FOTOĞRAFI ALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki H.T., sosyal medya üzerinden kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir kişiyle tanıştı. Sosyal medya üzerinden bir süre görüşen ikili, konuşmanın ilerlemesiyle görüntülü konuşmaya başladı. Şüphelinin, uygulama üzerinden kızla görüntülü görüşme sırasında kıyafetini çıkarıp ekran fotoğrafı aldığı ve ailesine gösterme tehdidiyle 5 bin lira istediği öne sürüldü. İddiaya göre parayı alan şüpheli, bir süre sonra H.T.’ye tekrar ulaşarak bu sefer daha fazla para talep etti. Bunun üzerine H.T., durumu ailesine anlattı. Kızın babası Fikret T. ve yakınları, buluşma noktasına giderek şüpheliyi yakaladı. Ardından şüphelinin silah çektiği sonrasında da kızın yakınları tarafından etkisiz hale getirilerek darp edildi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi şantaj yaptığı iddia edilen kızın yakınlarının elinden alarak polis merkezine götürdü. Polis merkezinde yapılan araştırmada şüphelinin benzer suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

"NE OLDU, NASIL OLDU BİLMİYORUM"

Olayı gören esnaf, "Ben o sırada dükkanda oturuyordum. Gürültüleri duyunca dışarı çıktım. 3-4 kişilik grup, bir kişiyi darp ediyordu. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

