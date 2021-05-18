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  4. İstanbul'da iki grup arasında kavga! Tekme ve sopalar havada uçuştu

İstanbul'da iki grup arasında kavga! Tekme ve sopalar havada uçuştu

18.05.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta sokak üzerinde aynı saat içinde iki kez karşılaşan yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Sopaların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da iki grup arasında kavga! Tekme ve sopalar havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan iki yabancı uyruklu grup, bir saat içinde iki kez karşı karşıya geldi.

Kişilerden biri önce karşısındakine kafa attı. Ardından husumetli gruplar sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birbirlerine girdi. Tekmelerin ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 şahıs hafif şekilde yaralandı. Yaşanan arbede anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Esenyurt

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