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  4. İstanbul'da iki hastane arasında İHA ile ilaç taşınacak

İstanbul'da iki hastane arasında İHA ile ilaç taşınacak

28.05.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), özel bir sağlık kuruluşunun Kadıköy'deki iki hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşınması için NOTAM yayımladı.

İstanbul'da iki hastane arasında İHA ile ilaç taşınacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 27 Mayıs 2021-06 Haziran 2021 tarihleri arasında Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla, test uçuşları gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından NOTAM yayınlanarak yapılacak faaliyetin tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanmıştır."

Kaynak: DHA

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