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  4. İstanbul'da ilginç görüntü! Paniğe kapılıp hızla koşmaya başladı

İstanbul'da ilginç görüntü! Paniğe kapılıp hızla koşmaya başladı

21.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bekçiler ile hırsızlar arasındaki kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Makas ile çalıştırıp çaldıkları araç ve malzemeleri bırakıp kaçan 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan ortaya çıkan görüntülerde kaldırımda yürüyen adam, üzerine doğru bir kişinin geldiğini görünce paniğe kapıldı. Ne yapacağını bilemeyen adam, hızla koşmaya başladı. Adamın, üzerine gelen şüpheliden kaçma anı ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi'nde salı günü sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. 3 kişi önce park halinde bir kamyoneti makas ile çalıştırarak çaldı. Daha sonra bir iş yerine giren 3 şüpheli inşaat malzemesi satan dükkana girdi. Dükkandan çaldıklarını araca yükledikleri sırada Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle bekçileri şüphelileri fark etti ve kaçmaya başlayan 3 kişiyi kovalamaya başladı.

ARAÇ İLE GERİ GERİ KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Çalıntı kamyonet ile geri geri kaçan kişiler yakalanacaklarını anlayınca aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Bekçiler kamyonette yaptıkları incelemede çalıntı kamyonette, inşaat malzemeleri olduğunu belirledi.

PANİĞE KAPILIP O DA KOŞMAYA BAŞLADI

Şüphelilerin araç ile geri geri gelmeleri, aracı durdurup yaya olarak kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Geriye doğru giden kamyonet durunca üç şüpheli farklı yönlere doğru koşmaya başladı. Kaldırımda yürüyen adam, üzerine doğru bir kişinin geldiğini görünce paniğe kapıldı. Ne yapacağını bilemeyen adam, hızla koşmaya başladı. Adamın, üzerine gelen şüpheliden kaçma anı ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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bekçi İstanbul

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