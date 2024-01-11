İstanbul'da istinat duvarı çöktü, bir apartman tahliye edildi

Olay, Üsküdar’da Güzeltepe Mahallesinde bulunan 6 bloklu bir sitede dün meydana geldi. İddiaya göre sitenin yanında bulunan inşaat çalışması sırasında, sitenin açık otoparkının istinat duvarı çöktü.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından sitedeki 4 katlı 20 daireli bir apartman tedbir amacıyla mühürlenerek tahliye edildi. Tahliye edilen binanın daha sonrasında açılmasıyla apartman sakinleri tekrar evlerine girebildi.

Belediye ekipleri de çöken alanı bariyerle kapatarak önlem aldı. Binanın yanındaki inşaatın yetkilileri iş makinesiyle çöken alanda çalışma başlattı.

Kaynak: İHA





