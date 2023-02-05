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İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul depreminde herkesi korkutan o ses neydi?

05.02.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bu gece 03.15'te bir deprem meydana geldi. Depremin İstanbul Kağıthane'de olduğu biliniyor. Deprem esnasında gökten gelen ses vatandaşları korkuttu. Sosyal medyada da İstanbul depremi ve herkesi korkutan ses yankı buldu. İstanbul'da olan depremin şiddetini AFAD açıkladı.

İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul depreminde herkesi korkutan o ses neydi?

İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem anında gökten korkutucu bir ses geldi. Alınan bilgiler depremin çevre illerden de hissedildiği yönünde... 10,66 kilometre derinliği olan deprem avrupa yakasının birçok yerinde hissedildi. Deprem anında duyulan sesin kaynağı ve nedeni ise henüz bilinmiyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre,İstanbul Kağıthane'de yerin 12,1 km derinliğinde saat 03.15'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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