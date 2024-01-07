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İstanbul'da kan donduran olay! Yolda yürüyen kadını boğazından bıçakladı, vatandaşlar linç etti

07.01.2024 00:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dehşet dolu bir olay yaşandı. Ümraniye'de kaldırımda yürüyen Fazilet Doğan, eski iş arkadaşı tarafından boğazından bıçaklandı. Doğan, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrasında şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilirken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kan donduran olay! Yolda yürüyen kadını boğazından bıçakladı, vatandaşlar linç etti

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Saat 20.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde bir kadın bıçaklandı. Fazilet Doğan kaldırımda yürüdüğü esnada bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Doğan, kanlar içinde yere yığıldı. Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana müdahale etti.

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Saldırganın elindeki bıçağı alan vatandaşlar şüpheliyi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fazilet Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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ŞÜPHELİ 2 AY ÖNCE İŞTEN ÇIKMIŞ!

Şüpheli ise yaralı şekilde gözaltına alınarak hastaneye götürüldü. Şüpheli ile Fazilet Doğan'ın iş arkadaşı oldukları, şüphelinin 2 ay önce işten çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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BİR KADINA BUNU YAPMASI YANLIŞ

Olayın görgü tanığı Muhammet Öz, “Arkadaşlarımın yanına gidiyordum. Şüpheli bıçağı kadının boynuna salladı. İkinci darbeyi atmaya çalışırken arkadaşımız tuttu. Bıçağı elinden aldık. Burada darbettik. Sonra polise teslim ettik. Kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Biz elimizden gelen vatandaşlık görevimizi yaptık. Kadın burada çalışan. Bizde burada yaşıyoruz. Görünce dayanamadık. Bir erkeğin kadına bunu yapması yanlış. Kadının durumu çok kritik. Damarına geldi, tehlikeli bölge. Biz hemen müdahale ettik. Bıçağı elinden alıp polise teslim ettik" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
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