İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin yayımladığı beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul'da kar yağışı bugün ve yarın (18 Ocak Pazartesi) etkisini sürdüreceği bildirildi. Yer yer kuvvetini arttıracak olan yağışlarla beraber sıcaklıkların özellikle Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği bildirildi. BUZLANMA VE DON OLAYINA TEPKİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batman, Siirt, Mardin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batman, Siirt, Mardin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. RÜZGARA DİKKAT! Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz, Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İSTANBUL'DA KAR YAĞŞI KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK? İstanbul’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve iç kesimlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini arttırmayı sürdürdü.

Uyarılar peş peşe gelirken kar yağışının bugün ve 18 Ocak Pazartesi (yarın) İstanbul'da etkili olması bekleniyor. İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI? EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU RAPORU Dün kar sürpriziyle karşılaşan İzmir'de hava bugün çok bulutlu. Bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile yarın iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar olmak üzere Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı ANKARA'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK? İÇ ANADOLU HAVA DURUMU RAPORU Ankara'da kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde de aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.