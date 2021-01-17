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İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

17.01.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin son dakika uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nde etkisini arttıran yağışlar İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova gibi birçok ilde yer yer yoğun olacak şekilde devam edecek. Vatandaşlar "İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?" sorusuna yanıt ararken Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. İşte İstanbul ve birçok il için gelen son dakika kar yağışı uyarısı ve hava durumu tahminleri…

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin yayımladığı beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul'da kar yağışı bugün ve yarın (18 Ocak Pazartesi) etkisini sürdüreceği bildirildi. Yer yer kuvvetini arttıracak olan yağışlarla beraber sıcaklıkların özellikle Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği bildirildi.

BUZLANMA VE DON OLAYINA TEPKİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batman, Siirt, Mardin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batman, Siirt, Mardin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

hava durumu

RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz, Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (30-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA KAR YAĞŞI KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

İstanbul’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve iç kesimlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini arttırmayı sürdürdü.

Uyarılar peş peşe gelirken kar yağışının bugün ve 18 Ocak Pazartesi (yarın) İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

ıstnabul hava durumu

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI? EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU RAPORU

Dün kar sürpriziyle karşılaşan İzmir'de hava bugün çok bulutlu. Bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile yarın iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar olmak üzere Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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ANKARA'DA KAR KAÇ GÜN SÜRECEK? İÇ ANADOLU HAVA DURUMU RAPORU

Ankara'da kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde de aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun olmak üzere iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Çok bulutlu, kuzeydoğusu dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde, Erzurum'un batısı ve Van'ın güneyinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayı ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU RAPORU

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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