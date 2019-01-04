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İstanbul'da kar yerine sağanak yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 06:46 | Son Güncelleme

Kar yağışı uyarısı yapılan İstanbul'da, dün gece saatlerinde beklenenin aksine sağanak yağmur başladı. Yağış, sabaha kadar devam etti.

İstanbul'da kar yerine sağanak yağmur

İstanbul için Meteoroloji'den gelen 'kar yağışı uyarısı' üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme araçları ve teçhizatlarıyla alarm durumuna geçti. Yetkililer, gece boyunca hazır bekledi. Ancak İstanbullular, kar yağışı yerine, sağnak yağmurla karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha kadar devam etti.

istanbul

Yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Beyazıt Kulesi de, aydınlatma renkleriyle 'havanın yağmurlu olacağını' gösterdi. Hava tahminlerine ve durumuna göre çeşitli renklerle aydınlatılan tarihi bina, yeşil renkte aydınlatılıyorsa, havanın yağmurlu olacağı konusunda İstanbullular'a mesaj veriyor. Beyazıt Kulesi'nin ışıkları, havanın yağmurlu olacağına dair mesa içeren yeşil renk ile aydınlatıldı.

SU BİRİKİNTİLERİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sağanak yağmurla birlikte yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya gayret gösterdi.

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(DHA)

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