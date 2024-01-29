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İstanbul'da karlı günler! Beklenen yağış başladı, o ilçeler beyaza büründü: Yeni hafta başında peş peşe uyarılar

29.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Kentin özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü. Bu sırada da yeni hafta için uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli kar yağışı görüşmesi beklenen illeri bir bir sıraladı. İstanbul için de bu gece kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Peki bugün (29 Ocak) hava nasıl? İşte bugünün hava durumu raporu...

İstanbul'da karlı günler! Beklenen yağış başladı, o ilçeler beyaza büründü: Yeni hafta başında peş peşe uyarılar

Dün akşam saatleri itibarıyla İstanbullular uzun süredir beklenen kar yağışıyla buluştu. Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağarken araçların üstü beyaza büründü. Hava durumuna dair gelen son açıklamalara göre kar yağışı bugün de etkisini sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre de kar yağışı bugünden sonra da devam edecek. Trafiğe çıkan sürücülere özellikle uyarı geldi.

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ANADOLU YAKASI’NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, gece saatlerinde etkili oldu.

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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar Anadolu Yakası’nda etkisini gösterdi.

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Dün akşam saatlerinde hafif başlayan kar yağışı gece saatlerinde belli kesimlerde etkisini arttırdı.

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ÜSKÜDAR VE KADIKÖY'DE DOLU, KARTAL'DA KAR YAĞDI

Üsküdar ve Kadıköy'de dolu, Kartal'ın yüksek kesimlerinde ise kar etkili oldu. Beklenen yağış gecenin ilerleyen saatlerinde kendini gösterirken, bazı ilçelerde yağan dolu ise trafiğe çıkan sürücülerde şaşkınlığa yol açtı.

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Üsküdar ve Kadıköy'de bir anda başlayan dolu nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerledi. Kartal Aydos tepesi ve çevresinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Yollar beyaz örtüye bürünürken, evlerin çatısında ise kar birikintileri oluştu.

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Kar yağışının ilerleyen saatlerde belli aralıklarla yağması beklenirken, İBB ve AKOM'da vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

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BİRÇOK İLDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE FIRTINA UYARISI

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA KAR BU GECE DE DEVAM EDECEK

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de dün gece ve bugün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlarda İstanbul'da kar yağışının bugün de devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu gece yarısından sonra İstanbul'un daha çok kuzey kesimlerinde kar yağışı görülecek. Sıcaklık 2 derece. Buzlanma yok ama yağan kar asfaltı kayganlaştırır. Yarın sabah da kar yağışı olacak. Sabahki duruma göre kış lastiğiniz yoksa aracınızla yola çıkmayın.

Bugün Marmara'nın kuzeyi, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı var. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğuda KKY ve hafif kar görülecek. Karadeniz kıyılarında yağmur. Marmara ve Ege'de rüzgar kuzeyden zamanla fırtına hızında. Sıcaklıklar 1-2 derece düşüyor.

İstanbul'da bugün yükseklerde kky ve kar var. Rüzgar kuzeyden fırtına hızına ulaşacak. Deniz etkisinden dolayı kuzeyi başta olmak üzere zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebilecek. Sıcaklık 4 C. Kış lastiğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar bu gece de devam edecek. Şehir içinde kky."

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(DHA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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