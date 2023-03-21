İstanbul'da kentsel dönüşüm muamması! Apartman ikiye bölündü, kimin astığı bilinmiyor

İstanbullular kentsel dönüşüm seferberliğinde ama o kadar kolay olmuyor. Çoğu zaman kat malikleri arasında kördüğüm yaşanıyor. İşte o örneklerden biri... İstanbul Kadıköy'de bir binadan karot örneği alındı, çürük raporu çıktı. Ancak müteahhit anlaşmazlığı yaşandı. İddiaya göre müteahhit kiracıları korkutmak amaçlı 'riskli yapı' pankartı astı.

APARTMAN SAKİNLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kanal D Haber'in haberine göre İstanbul Kadıköy'deki çürük çıkan binanın 2 ay içinde yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor ama kat maliklerinin yarısı bir müteahhidi diğer bir yarısı ise başka bir müteahhidi seçti. 55 yıllık binadan karot örneği alındı, riskli yapı olduğu ortaya çıktı. Tartışmalar da bundan sonra ortaya çıktı. Mülk sahipleri kendi aralarında anlaşamayınca kentsel dönüşüm süreci yıllarca uzayabiliyor. Kentsel dönüşüm için iki ayrı müteahhit ile görüşen apartman sakinleri anlaşma sağlayamayınca ikiye bölündü.

'KİRACILARI KORKUTMAK İÇİN PANKAR ASTI' İDDİASI

İddiaya göre müteahhitlerden biri diğer müteahhit ile anlaşmamaları için bazı kat malikleri ile para karşılığında anlaşma sağladı. Üstelik binadaki kiracıları korku salmak için 'riskli yapı' pankartı astı. O müteahhit ise iddiaları kabul etmedi.

