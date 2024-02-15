İstanbul'da kıran kırana yarışta yeni hesap! Adaylık için ismi geçiyordu 'Arkadan hançerleyen olmayız' mesajıyla duyurdu: Yavaş ve İmamoğlu lehine...

İstanbul'da Demokrat Parti aday çıkartacak mı? sorusunun yanıtı belli oldu. Demokrat Parti 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da aday çıkartmama kararı aldı.

"ANKARA'DA YAVAŞ'I İSTANBUL'DA İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 31 Mart'ta yaklaşan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gültekin Uysal, "Mansur Başkanım; Moğol İstilasından buyana Ankara’nın uğradığı en büyük yağma hareketine son vererek 5 yıl önce Ankara’nın üzerindeki kara örtüyü kaldırmayı başardınız; daha nice güzel hizmetleri Başkentimizin Şehremini olarak yapacağınızdan eminiz! Allah yolunuzu açık etsin!" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Mansur Yavaş ise "Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Gültekin Uysal’a desteklerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlere inanan insanları mahcup etmeden çalışmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

"EN DOĞRUSU İMAMOĞLU İLE MÜCADELE VERMEK"

Uysal, Ekrem İmamoğlu'na desteğini de yine sosyal medyadan gerçekleştirdiği paylaşımla duyurdu.

CEMAL ENGİNYURT: "ARKADAN HANÇERLEYEN OLMADIK OLMAYIZ"

Demokrat Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İBB adaylığı için ismi geçen ve verdiği mesajlarla dikkat çeken Enginyurt, son paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Arkadan hançerleyen olmadık olmayız. Muhalefete kaybettirmeyiz. Yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmeyiz. Vefa sadece İstanbul da bir semt adı değildir dedik ve en önemlisi dün durduğumuz yerdeyiz."