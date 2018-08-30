İstanbul'da köprüden atlayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul'da taksi şoförü Penay Candar (38) kullandığı taksi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durup aracından indi. Korkuluklara çıkan Candar köprüden aşağı atladı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri aramalara başladı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Su yüzeyinde bulunan Penay Candar deniz polisi ekiplerince Ortaköy iskelesine çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Candar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olay sonrası soruşturma başlattı. (DHA)
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