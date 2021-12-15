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Bir anda patlama sesi geldi! Duyan sokağa koştu

15.12.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'deki bir evde yangın çıktı. Binanın çatısının alev aldığı yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbarlar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Bir anda patlama sesi geldi! Duyan sokağa koştu

Çekmeköy’de apartmanın çatı katı dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevler bütün çatıyı sardı. Patlama sesiyle uyanan vatandaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

PATLAMA SESİNİ DUYANLAR SOLUĞU SOKAKTA ALDI

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Yangın, saat 04:45 sıralarında Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nde Petek sokakta meydana geldi. Yangın 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan patlama sonrası çıktı. Vatandaşlar patlama sesinin ardından sokağa döküldü.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan çatıdaki alevler kontrol altına alındı. Polis ekipleri binada çıkan patlama ile ilgili inceleme başlattı.

"PATLAMANIN KAYNAĞI BELLİ DEĞİL"

Yangının çıktığı sokakta oturan Turan Keser, ise şunları söyledi:

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“Ben sesleri duyarak uyandım ambulans gelecek diye bağırıyorlardı. Bir hanımefendi ve bir kaç beyfendi vardı. O esnada yan binada oturanlar dışarı çıkıyorlardı bende birisi hastalandı sandım. Dışarı çıkıp baktığımda çatı komple yanıyordu. Yangın giderek de çoğalmaya başladı daha sonra ambulansa ve itfaiyeye haber verildi. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Patlama oldu fakat neden kaynaklandığı belli değil evlerin camları duruyor. Herhangi bir tahribat vermedi ne patladıysa içeride patladı ne olduğunu biz bilmiyoruz.” dedi.

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İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Çekmeköy
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