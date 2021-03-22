İstanbul'da korkunç cinayet! Çekiçle öldürüp streç filme sarmışlar

Olay, 12 Mart tarihinde İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Y., borcunu geri ödemesini istemek için Rafet Nazlı'nın evine gitti. Nazlı'nın borcunu ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ikili tartışmaya başladı. Kazım Y., yanında getirdiği çekiç ile Nazlı'ya saldırdı. Kafasına darbeler alan Nazlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

'CESEDİ STREÇ FİLMLE YEDİ KAT SARDI'

Saldırgan, olaydan dakikalar sonrasında arkadaşı Mustafa K.'yi arayarak cinayet işlediğini, gelip yardım etmesini istedi. Olay yerine gelen Mustafa K., cesedi ilk önce siyah bir çöp poşetine geçirdi. Sonrasında muşamba ve streç film ile kokunun etrafa yayılmaması için yedi kat sardı. Cesedi çuvala koyan ve bantlayan şüpheliler, sonrasında dairenin kapısını kilitleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli Kazım Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Beni borç batağına sürükledi, uyuşturucuya başlattı. Kavgaya tutuşunca çekiç ile kafasını ezdim. Olaydan sonrasında şoka girdim, cesedi paketlemesi için arkadaşımı çağırdım" dediği öğrenildi.