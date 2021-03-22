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  4. İstanbul'da korkunç cinayet! Çekiçle öldürüp streç filme sarmışlar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çekiçle öldürüp streç filme sarmışlar

22.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da streç film ile sarılı halde cesedi bulunan Rafet Nazlı'nın kafasına çekiç ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti işleyen şüphelinin, sonrasında arkadaşını çağırarak cesedi paketlemesini söylediği öğrenildi. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 12 Mart tarihinde İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Y., borcunu geri ödemesini istemek için Rafet Nazlı'nın evine gitti. Nazlı'nın borcunu ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ikili tartışmaya başladı. Kazım Y., yanında getirdiği çekiç ile Nazlı'ya saldırdı. Kafasına darbeler alan Nazlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

'CESEDİ STREÇ FİLMLE YEDİ KAT SARDI'

Saldırgan, olaydan dakikalar sonrasında arkadaşı Mustafa K.'yi arayarak cinayet işlediğini, gelip yardım etmesini istedi. Olay yerine gelen Mustafa K., cesedi ilk önce siyah bir çöp poşetine geçirdi. Sonrasında muşamba ve streç film ile kokunun etrafa yayılmaması için yedi kat sardı. Cesedi çuvala koyan ve bantlayan şüpheliler, sonrasında dairenin kapısını kilitleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli Kazım Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Beni borç batağına sürükledi, uyuşturucuya başlattı. Kavgaya tutuşunca çekiç ile kafasını ezdim. Olaydan sonrasında şoka girdim, cesedi paketlemesi için arkadaşımı çağırdım" dediği öğrenildi.

CESEDİ BİR HAFTA SONRA KIZ ARKADAŞI FARK ETTİ

19 Mart tarihinde eşyalarını almak için daireye gelen Rafet Nazlı'nın kız arkadaşı, kapıyı açamaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımı ile içeriye giren kişi, çuval içerisinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

'ARKADAŞINIZ UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRDİ' DİYEREK MESAJ ATMIŞLAR

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma ile 2 şüpheli, olaydan bir gün sonra Tuzla'da metruk bir binanın çatı katında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, olaydan sonrasında Rafet Nazlı'nın telefonundan, rehberindeki tüm kişilere "Arkadaşınız uyuşturucudan dolayı cezaevine girdi. Ben Kazım, ancak ben yardımcı olabilirim, Rafet'in cezaevinden çıkması için avukat tutacağım" yazarak mesaj gönderdiği belirlendi.

Suçunu itiraf eden ikili, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerden Kazım Y., adliyeye sevk edilirken, "Dua edin polislere, hepinizi öldürecektim" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul

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