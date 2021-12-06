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İstanbul'da dehşet gecesi! Polislere sığındılar

06.12.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu otomobilin içinde bulunan iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, iki kilometre ötedeki trafik denetimi yapan polislere sığındı.

İstanbul'da dehşet gecesi! Polislere sığındılar

Olay saat 03.00 sıralarında Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsüne ve yanındaki kişiye caddede trafik ışıklarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

TRAFİK POLİSLERİNE SIĞINDILAR

Kurşunların isabet ettiği Y.K ve M.A. olay yerinden yaralı şekilde 2 kilometre kaçarak denetim yapan trafik polislerine sığındı. Otomobilde yaralı kişilerin olduğunu gören trafik polisleri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri, saldırının gerçekleştiği yerde ve otomobilde detaylı inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalama çalışması devam ediyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu silahlı saldırı
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