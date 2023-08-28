HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korkunç olay! Cinnet getiren adam dehşet saçtı, cansız bedenleriyle karşılaştılar

İstanbul'da korkunç olay! Cinnet getiren adam dehşet saçtı, cansız bedenleriyle karşılaştılar

28.08.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da cinnet getiren adam dehşet saçtı. Önce eşini vuran adam daha sonra kendini silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadın ve adamın olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

İstanbul'da korkunç olay! Cinnet getiren adam dehşet saçtı, cansız bedenleriyle karşılaştılar

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet geçiren bir kişi, önce eşini sonra kendini silahla vurdu. Olayı duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Binnaz Demir ve Ömer Demir’in hayatını kaybettiklerini belirlendi.

AW018184_01

ARKALARINDA 2 ÇOCUK BIRAKTILAR

Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Çocuklarının olay sırasında evde olmadığı daha sonrasında olayı duyarak eve geldiği öğrenildi. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Reçetem sistemine 5 yabancı dil eklenmişti! Bakan Koca'dan iddialara yanıt: 'Söz konusu değil'e-Reçetem sistemine 5 yabancı dil eklenmişti! Bakan Koca'dan iddialara yanıt: 'Söz konusu değil'
Bakan Tekin açıkladı! Önlemler alınacakBakan Tekin açıkladı! Önlemler alınacak
O talebi reddedildi! Tarih açıklandıO talebi reddedildi! Tarih açıklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İstanbul cinnet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.