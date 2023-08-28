İstanbul'da korkunç olay! Cinnet getiren adam dehşet saçtı, cansız bedenleriyle karşılaştılar

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet geçiren bir kişi, önce eşini sonra kendini silahla vurdu. Olayı duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Binnaz Demir ve Ömer Demir’in hayatını kaybettiklerini belirlendi.

ARKALARINDA 2 ÇOCUK BIRAKTILAR

Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Çocuklarının olay sırasında evde olmadığı daha sonrasında olayı duyarak eve geldiği öğrenildi. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

