HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da korkutan dakikalar! Yangın evlere doğru ilerliyor: Destek istendi

İstanbul'da korkutan dakikalar! Yangın evlere doğru ilerliyor: Destek istendi

28.06.2024 15:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de gündüz saatlerinde anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Evlere doğru giden alevler için hava desteği istendi. Yangına müdahale devam ediyor.

İstanbul'da korkutan dakikalar! Yangın evlere doğru ilerliyor: Destek istendi

Silivri Selimpaşa’da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken hava desteği de istendiği öğrenildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahrettin Koca'dan sonra 2 bakan için daha iddiası! Bakanlık yetkilileri Mynet'e açıkladı: Ankara'da hareketli saatler...Fahrettin Koca'dan sonra 2 bakan için daha iddiası! Bakanlık yetkilileri Mynet'e açıkladı: Ankara'da hareketli saatler...
Sıcak havadan bunalanlar akın ettiSıcak havadan bunalanlar akın etti
Aman dikkat! Serinlemek isterken yoğun bakımlık olabilirsinizAman dikkat! Serinlemek isterken yoğun bakımlık olabilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Silivri
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş, Onuachu transferini bitirmek üzere!

Beşiktaş, Onuachu transferini bitirmek üzere!

FETÖ firarisi Akın İpek’in Bebek’teki yalısı rekor fiyata satıldı!

FETÖ firarisi Akın İpek’in Bebek’teki yalısı rekor fiyata satıldı!

Misafirliğe gittiği evde arkadaşının eşine tecavüze kalkıştı! Şişli'de kanlı akşam yemeği

Misafirliğe gittiği evde arkadaşının eşine tecavüze kalkıştı! Şişli'de kanlı akşam yemeği

Yüksek kar vaadiyle milyonlar topladı: Polis bankada arama yapıyor

Yüksek kar vaadiyle milyonlar topladı: Polis bankada arama yapıyor

Fatih Altaylı ortaya çıkardı: Aylardır medyada boykot çağrısı yaptılar ama...

Fatih Altaylı ortaya çıkardı: Aylardır medyada boykot çağrısı yaptılar ama...

Uzman çavuş öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi yaraladı!

Uzman çavuş öğretmen eşini öldürüp 3 kişiyi yaraladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.