İstanbul'da korkutan dakikalar! Yangın evlere doğru ilerliyor: Destek istendi

İstanbulSilivri'de gündüz saatlerinde anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Evlere doğru giden alevler için hava desteği istendi. Yangına müdahale devam ediyor.
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