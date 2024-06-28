İstanbul'da korkutan dakikalar! Yangın evlere doğru ilerliyor: Destek istendi

Silivri Selimpaşa’da çıkan anız yangınının büyüyerek evlere doğru ilerlemesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken hava desteği de istendiği öğrenildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





