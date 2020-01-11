HABER
  4. İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Başakşehir'de bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika haberine göre, yangından çıkan dumanlar uzaktan da görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Hazine arazilerinde usulsüzlük operasyonu: 41 gözaltıHazine arazilerinde usulsüzlük operasyonu: 41 gözaltı
İzmir'de, kaçak tütün operasyonuİzmir'de, kaçak tütün operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir istanbul yangın Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusuyla ilgili flaş karar

İran'dan füzeyle vurulan uçağın kara kutusuyla ilgili flaş karar

Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Tehlike büyüyor! Şimdiki hedefleri...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

Kocaeli’deki masaj salonuna fuhuş baskını! Tutuklandılar

Masaj salonuna fuhuş baskını!

Son depremler! Marmara'da peş peşe 14 deprem

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Eşi tarafından dövüldü, gözünü kaybetti! "Dünyamı kararttı"

Onu bu hale eşi getirdi! "Dünyamı kararttı"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.