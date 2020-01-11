İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler bölgede

Son dakika haberine g\u00f6re, yang\u0131ndan \u00e7\u0131kan dumanlar uzaktan da g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, ekiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesi devam ediyor.\nEkiplerin yang\u0131na m\u00fcdahalesi s\u00fcr\u00fcyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Giden hayran kal\u0131yor! Turistler en \u00e7ok buray\u0131 tercih ediyorHazine arazilerinde usuls\u00fczl\u00fck operasyonu: 41 g\u00f6zalt\u0131\u0130zmir'de, ka\u00e7ak t\u00fct\u00fcn operasyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum