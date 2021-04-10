HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korkutan yangın! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

İstanbul'da korkutan yangın! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

10.04.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binaya da sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası mahalle sakinleri sokağa döküldü.

İstanbul'da korkutan yangın! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Yangın, Tuna Mahallesi 723 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede bütün çatıyı kaplayıp alev alev yanarken, alevler yan binanın çatısına da sirayet etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binalardaki vatandaşları tahliye etti. Merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Kadıköy'de korkutan yangın: 1'i ağır 3 yaralıKadıköy'de korkutan yangın: 1'i ağır 3 yaralı

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Öte yandan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle dağıttı.

Yangın nedeniyle hir iki binada da hasar meydana geldi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Ceyhan "Şansınız çok düşük" diyerek kötü haberi verdiProf. Dr. Ceyhan "Şansınız çok düşük" diyerek kötü haberi verdi
Pazar günü sokağa çıkma saatleriPazar günü sokağa çıkma saatleri
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Esenler

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.