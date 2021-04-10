İstanbul'da korkutan yangın! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Yangın, Tuna Mahallesi 723 Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çıkan yangın, kısa sürede bütün çatıyı kaplayıp alev alev yanarken, alevler yan binanın çatısına da sirayet etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri binalardaki vatandaşları tahliye etti. Merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Öte yandan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Polis ekipleri çevredeki vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle dağıttı.

Yangın nedeniyle hir iki binada da hasar meydana geldi. (DHA)



