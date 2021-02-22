İstanbul'da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş umutlandırdı! İstanbul'da kısıtlamalar kalkacak mı?

1 Mart'ta başlayacak yeni normalleşme öncesi İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısındaki düşüş dikkat çekiyor.

HES HARİTASI YEŞİLE DÖNDÜ

Vaka sayısına göre kısıtlamaların kademe kademe kaldırılması gündemdeyken, megakent için umutlandıran veriler geliyor. 3 ay önce kıpkırmızı olan HES haritası kentte yeşile döndü.

AÇIKLANAN VERİLER UMUTLANDIRDI

Türkiye nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini oluşturan İstanbul'da geçen hafta vaka sayısı ortalaması 100 bin kişide 60.19 olarak açıklanmıştı.

BAHARIN HABERCİSİ

Kentte aşılanma sayısının da son açıklanan verilere göre 1 milyon 68 bine ulaşmasının ardından yaklaşan bahar ayları için kısıtlamaların kaldırılması gündem geldi.

