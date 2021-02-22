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İstanbul'da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş umutlandırdı! İstanbul'da kısıtlamalar kalkacak mı?

22.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş umutlandırdı! İstanbul'da kısıtlamalar kalkacak mı?

Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni döneme hazırlanıyor. 1 Mart'ta başlayacak yeni dönemde vaka sayılarına göre şehirler 4 gruba ayrılacak ve risk durumuna göre il il normalleşmeye gidilecek. Türkiye nüfusunun 5'te 1'ini oluşturan İstanbul'da da HES haritasındaki değişiklik kısıtlamaların kaldırılması için umutlandırdı.

1 Mart'ta başlayacak yeni normalleşme öncesi İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısındaki düşüş dikkat çekiyor.

HES HARİTASI YEŞİLE DÖNDÜ

Vaka sayısına göre kısıtlamaların kademe kademe kaldırılması gündemdeyken, megakent için umutlandıran veriler geliyor. 3 ay önce kıpkırmızı olan HES haritası kentte yeşile döndü.

AÇIKLANAN VERİLER UMUTLANDIRDI

Türkiye nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ini oluşturan İstanbul'da geçen hafta vaka sayısı ortalaması 100 bin kişide 60.19 olarak açıklanmıştı.

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BAHARIN HABERCİSİ

Kentte aşılanma sayısının da son açıklanan verilere göre 1 milyon 68 bine ulaşmasının ardından yaklaşan bahar ayları için kısıtlamaların kaldırılması gündem geldi.

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