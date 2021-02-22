Son Dakika: Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak? Uzmanlar açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da duyurduğu gibi koronavirüsle mücadelede normalleşme adımları 1 Mart itibarıyla atılmaya başlıyor. 'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan yerlerde normalleşme adımları başlayacak ve yine vakalardaki azalmaya göre sokağa çıkma kısıtlamaları ile kafe ve restoranların açılması gündeme gelecek.

İLLER İÇİN 4 RİSK GRUBU

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.