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Son Dakika: Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak? Uzmanlar açıkladı

22.02.2021 07:49 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Vakalar kaçın altına düşünce normalleşme başlayacak? Uzmanlar açıkladı

Son dakika haberine göre tüm Türkiye normalleşme adımlarını bekliyor. Kısıtlamalardaki gevşemelerin 1 Mart itibarıyla kademeli ve şehirlere göre hayata geçmesi beklenirken, vaka sayılarının 100 binde 50'nin altına düştüğü yerlerde normalleşe adımlarının atılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da duyurduğu gibi koronavirüsle mücadelede normalleşme adımları 1 Mart itibarıyla atılmaya başlıyor. 'Yerinde karar' uygulamasına göre vaka yükü hafif olan yerlerde normalleşme adımları başlayacak ve yine vakalardaki azalmaya göre sokağa çıkma kısıtlamaları ile kafe ve restoranların açılması gündeme gelecek.

İLLER İÇİN 4 RİSK GRUBU

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.

VAKA SAYISI AZALAN İLLERDE NORMALLEŞME HIZLANDIRILACAK

Normalleşme adımları atılırken illerdeki vakaların seyri sürekli takip edilecek. Kovid-19 vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi de hız kazanacak.

Bu kapsamda, vatandaşların, normalleşme sürecini, rehavete kapılmadan Kovid-19 tedbirlerini gözeterek sürdürmesi önem taşıyacak.

ORAN KAÇIN ALTINA DÜŞÜNCE NORMALLEŞME BAŞLAYACAK?

Bu gelişmelerle birlikte vatandaşın merak ettiği en önemli şey ise, vaka oranı kaçın altına düşünce normalleşme adımlarının başlayacağı. Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu bugünkü yazısında, vaka sayısının 100 binde 50’nin altına düştüğü yerlerde normalleşme adımlarının atılabileceğini belirtti. Sayı 25’in altına düştüğünde ise kademeli normalleşmeye rahatlıkla geçilebileceğini aktardı.

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