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  4. İstanbul'da lüks villada sevgili dehşeti! Ayrılmak isteyen kadını canice katletti

İstanbul'da lüks villada sevgili dehşeti! Ayrılmak isteyen kadını canice katletti

14.09.2024 12:43
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Bir kahreden haber de İstanbul'dan geldi! Lüks bir villada bakıcı olarak çalışan kadın sevgilisinden ayrılmak istedi. Karşı çıkan sevgili villayı basarak önce kavga çıkardı sonra elindeki bıçağı defalarca kadına savurdu. Talihsiz kadın hayatını kaybederken cani Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı.

İstanbul'da lüks villada sevgili dehşeti! Ayrılmak isteyen kadını canice katletti

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu adam, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin bakıcı olarak çalıştığı villaya gelerek kavga çıkardı. Çıkan kavgada adamın bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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LÜKS VİLLAYI BASTI

Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Gürpınar Caddesi saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki Zebiniso Dayıyarova isimli Türkmen kadın, sevgilisinden (54) ayrılmak istiyordu. Ancak adam bir süredir kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin, bakıcı olarak çalıştığı lüks villaya gelerek kavga çıkardıktan sonra bıçakla kadını ağır yaraladı.

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VATANDAŞLAR SESLERİ DUYDU

Ağır yaralanan kadın sesleri duyup gelen vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, adamın eşkalini tespit etti. Adam Küçükçekmece’de saklandığı evde yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Büyükçekmece
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