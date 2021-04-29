HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da mekana koronavirüs baskını! Polisten kaçma yöntemleri 'pes' dedirtti

İstanbul'da mekana koronavirüs baskını! Polisten kaçma yöntemleri 'pes' dedirtti

29.04.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de bir grup sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pavyonda eğlence düzenledi. Eğlence mekanının güvenlik kameralarından polis ekiplerinin baskın düzenlediğini gören kişiler, dakikalar içerisinde mekanı boşaltarak gözden kayboldu. Kısıtlamayı delenlerin kaçış yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul'da mekana koronavirüs baskını! Polisten kaçma yöntemleri 'pes' dedirtti

Maltepe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. İlçe sınırları içerisinde bir grubun sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenlediği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Mekanın önüne gelen ekipler kapının açılmaması üzerine mekan sahibine ulaştı.

POLİSLERİ OYALAMAYA ÇALIŞTI

İşletme sahibi mekan anahtarının kendisinde olmadığını söyleyerek polis ekiplerini oyalamaya çalıştı. Bir müddet sonra içeride garsonun olduğunu söylen mekan sahibi kapıyı içeriden açtırdı.

GİZLİ KAPIDAN KAÇTILAR

Eğlence mekanına düzenlenen baskında, mekanın dakikalar içerisinde boşaldığını gören ekipler şaşkına döndü. Mekanda geniş tarama yapan ekipler, çok geçmeden eğlence düzenleyen şahısların kaçış yöntemini ortaya çıkardı. Eğlence mekanının güvenlik kameralarından polis ekiplerinin baskın düzenlediğini gören şahısların dakikalar içerisinde gizli kapıdan kaçtığı öğrenildi. Kısıtlamayı ihlal ederek eğlence düzenleyenlerin kaçış yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.

Mekanda kimsenin olmadığını söyleyen işletme sahibi yoğun duman ve mezelerin hazırlanmış olmasına “sadece ben içtim ve yedim” diyerek türlü bahaneler uydurdu. Polis ekipleri ise söylenen yalanı ortaya çıkararak içerde bulunan garsona cezai işlem uyguladı. Harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı İstanbul Maltepe

En Çok Okunan Haberler

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.