İstanbul'da mekana koronavirüs baskını! Polisten kaçma yöntemleri 'pes' dedirtti

Maltepe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. İlçe sınırları içerisinde bir grubun sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence düzenlediği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Mekanın önüne gelen ekipler kapının açılmaması üzerine mekan sahibine ulaştı.

POLİSLERİ OYALAMAYA ÇALIŞTI

İşletme sahibi mekan anahtarının kendisinde olmadığını söyleyerek polis ekiplerini oyalamaya çalıştı. Bir müddet sonra içeride garsonun olduğunu söylen mekan sahibi kapıyı içeriden açtırdı.

GİZLİ KAPIDAN KAÇTILAR

Eğlence mekanına düzenlenen baskında, mekanın dakikalar içerisinde boşaldığını gören ekipler şaşkına döndü. Mekanda geniş tarama yapan ekipler, çok geçmeden eğlence düzenleyen şahısların kaçış yöntemini ortaya çıkardı. Eğlence mekanının güvenlik kameralarından polis ekiplerinin baskın düzenlediğini gören şahısların dakikalar içerisinde gizli kapıdan kaçtığı öğrenildi. Kısıtlamayı ihlal ederek eğlence düzenleyenlerin kaçış yöntemi bu kadarına da pes dedirtti.

Mekanda kimsenin olmadığını söyleyen işletme sahibi yoğun duman ve mezelerin hazırlanmış olmasına “sadece ben içtim ve yedim” diyerek türlü bahaneler uydurdu. Polis ekipleri ise söylenen yalanı ortaya çıkararak içerde bulunan garsona cezai işlem uyguladı. Harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

