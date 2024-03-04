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  4. İstanbul'da 'metro' atışması: Murat Kurum'un '8 adımlı' iddiasına İmamoğlu davetle yanıt verdi: "Çok komik, izleyemedim çünkü üzülüyorum"

İstanbul'da 'metro' atışması: Murat Kurum'un '8 adımlı' iddiasına İmamoğlu davetle yanıt verdi: "Çok komik, izleyemedim çünkü üzülüyorum"

04.03.2024 15:27
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan rakibi Murat Kurum'un "8 kilometre metro yaptın" iddiasına yanıt geldi. Kurum'un sahnede 8 kilometreyi 8 adım atarak ifade ettiği görüntüler hala konuşuluyor ancak İmamoğlu o görüntüleri "çok komik" bulduğu ve "Kurum adına üzüldüğü" için izleyemediğini belirtip "Bu ay 2 metro açılışımız var, sadece onlar 20 küsur kilometre" diye ekledi. İmamoğlu, Kurum'u metro açılışlarına davet de etti.

Yerel seçimlerin kilidi niteliğindeki İBB yarışının en öne çıkan iki ismi Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında polemikler sürüyor. Murat Kurum geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte İmamoğlu'nun 230 km metro sözü verip 8 km metro yaptığını öne sürmüştü. Kurum bu iddiasını sahnede 8 adım atarak vurgulamıştı. İmamoğlu'ndan hem Kurum'a yanıt geldi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Projelerimizi engellemek için her türlü girişimi yaptılar" ifadelerine...

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"2 METRO AÇILIŞIMIZ DAHA VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan Alibeyköy Lojistik Merkezi açılış törenine katıldı. Törende açılış konuşması gerçekleştiren İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum’un ‘8 kilometre metro yaptılar ve İSKİ elektrik faturalarını ödeyemiyor' açıklamasıyla ilgili İmamoğlu, "Sadece şimdi açacağımız metrolar 20 küsur kilometre. Gelsin metro açılışında beraber adımlayalım isterse, beraber bakalım adımlayabilecek mi? 8 kilometreyi 8 adımla mı? Öyle söylediler bana. Çok komik, izleyemedim. İzleyemiyorum çünkü üzülüyorum adına. Sadece bir hafta 10 gün sonra 18’inde ve yanılmıyorsam 23’ünde 2 metro açılışımız daha var. Ataköy-İkitelli, Çekmeköy –Sancaktepe- Samandıra. İkisi bile 20 kilometrenin üzerinde, beklerim kendisini" ifadelerini kullandı.

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“AYNI CÜMLELERLE PROPAGANDA YAPACAK AMA TUTMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muğla mitinginde ‘Projelerimizi engellemek için her türlü girişimi yaptılar’ söyleminin hatırlatılması üzerine ‘Böyle bir durum mümkün müdür?’ sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, “Mümkün olabilir mi? Düşünsenize şuradaki lojistik alanı bile taşıyacağız. Dünya güzeli bir yer yaptık burada. Yani konforlu, şık, işçi sağlığı, araç güvenliği, TEM otoyoluna birkaç dakika mesafede muhteşem bir tesis etrafında 65 bin metrekare yeşil alan yaptık. Şuraya o emniyet otogarını aylardır, burası bitirip bu arada 3 buçuk, 4 ay oldu. Yani bugün, yarın, bugün, yarın sabırla bekledik. Yani bugün burada söylediğim cümleler, kaymakamlık, valilik yani bakanlık adına söylediğim cümleler, yani sabır taşının çatladığı an cümleleri. Açılışını yaptık. 2- 3 tüccar geldi, yerleşti. İnşallah onlar çözemeyecek ama bizim itibarlı esnafımız, tüccarımız yavaş yavaş buraya gelip vatandaş kendi işini çözecek, öyle düşünüyorum. Kamuyla kimse mücadele etmeye kalkmasın. Arkamızda hukuk var. Biz binlerce örnek anlatırız. Muhtemelen benim bütün cümlelerimi birebir kopyalayarak Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra aynı cümlelerle propaganda yapacak ama tutmaz" diye konuştu.

“YARI BÜTÇE İLE İKİ KATI İŞ YAPIYORUZ"

‘İsrafı bitirdik deyip 175 milyon tabelalara harcadılar, israfı bitiremezsiniz’ eleştirilerine de cevap veren İmamoğlu, “İsrafı bitirdik. Yarı bütçeyle iki katı iş yapıyoruz" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum metro Seçim 2024
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