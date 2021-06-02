İstanbul'da metro seferlerine düzenleme

Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen yeni sefer tarifelerini duyurdu.

Buna göre hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı cumartesi günü seferler saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacak.

Bu saat aralıklarında sefer yapılacak hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği saat 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında saat 07.00-21.00 arasında işletme yapılacak.

Normalleşme takvimine göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günü ise hatlar saat 06.00 ile 00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile çalışacak.