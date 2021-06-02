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İstanbul'da metro seferlerine düzenleme

02.06.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metro İstanbul normalleşme takvimine göre sefer saati ve aralıklarını güncelledi.

İstanbul'da metro seferlerine düzenleme

Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen yeni sefer tarifelerini duyurdu.

Buna göre hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı cumartesi günü seferler saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacak.

Bu saat aralıklarında sefer yapılacak hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
F1 Taksim-Kabataş
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği saat 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında saat 07.00-21.00 arasında işletme yapılacak.

Normalleşme takvimine göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günü ise hatlar saat 06.00 ile 00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile çalışacak.

Belirtilen aralıkta sefer yapacak hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

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PAZAR GÜNLERİ BU HATLARDA SEFER YOK

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro, F1 Taksim-Kabataş füniküler, T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında ise pazar günü sefer yapılmayacak. Yapılan duyuruda vatandaşların pazar günleri kapalı hat güzergahlarında İETT araçlarını kullanabileceği belirtildi.

Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecek.

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İstanbul normalleşme

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