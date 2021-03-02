HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da normalleşme hazırlığı geceden başladı

İstanbul'da normalleşme hazırlığı geceden başladı

02.03.2021 07:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da normalleşme hazırlığı geceden başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kademeli normalleşme' kararlarını açıklamasının ardından İstanbul'da bazı iş yeri sahiplerinin geceden hazırlık yaptığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde de sadece cumartesi günü kaldırıldığı, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceği bildirildi.

686a4733d4251411749204fe6472b0ed

Ümraniye ve diğer ilçelerde restoran, pastanelerde dün akşam alınan karar sonrası iş yerlerindeki masa ve sandalyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenledi. Müşterilerine kavuşmayı bekleyen işletme sahipleri karardan sonra mutluluklarını dile getirdi.

MÜŞTERİMİZE HASRET KALDIK

Restoran sahibi Emre Samancı "Bugün bu saat itibaren bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterimizi ağırlamaya hazırız. Müşterimize baya hasret kaldık ve özledik. Müşterimizin gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Restoranımız da önlem olarak, ilk önce yüzde 50 kapasitesi çalışmak üzere restoranın içerisindeki masa düzeni ayarladık. Dezenfektan ve gerekli sarf malzemelerimizi ayarladık. Çok heyecanlıyız. Uzun aradan sonra müşterimize kavuşacağız" dedi.

fe6d1d4be2c79aa42b2df20f4339f7cd

'YAKLAŞIK 4 AYDIR BEKLEDİĞİMİZ BİR KARARDI'

Fatih'te bulunan bir kebap salonu yetkilisi Ahmet Gök, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, yüzde elli kapasiteyle sayın müşterilerimize hizmet vermek için gerekli hazırlıkları hijyen kurallarına uygulayarak hazırlığımıza başladık, bismillah diyerek. Sabah işimize bakacağız, sevgili müşterilerimizi bekliyoruz. İçleri rahat bir şekilde gelip yiyebilirler. Hijyen kurallarına uyarak hizmetimize devam etmekteyiz. Yaklaşık 4 aydır beklediğimiz bir karardı, mutluyuz yani. İşimizi de özledik, müşterilerimizi de özledik. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arası bekliyoruz müşterilerimizi. Akşam 19.00'dan sonra ise paket ya da gel al şeklinde devam edeceğiz" dedi.

0ecc4c313f188cf1019a758689b7a68d

3c38fbbdc672570f52e8df348e6e1191

40153bc3d62b481355d06ff99efc3c93

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! TÜİK Başkanlığına o isim atandıCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! TÜİK Başkanlığına o isim atandı
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Çeyrek altından pahalı eriği görenler yalnızca fotoğrafını çekebildi

Çeyrek altından daha pahalı! Yalnızca fotoğrafını çekebildiler

Tek tek çekip Valiye bildiriyorlar! Koronavirüse karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Tek tek çekip Valiye bildiriyorlar! Koronavirüse karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Elazığ’da 65 yaş üstü vatandaşların sabah namazı mutluluğu

Elazığ’da 65 yaş üstü vatandaşların sabah namazı mutluluğu

Koronavirüs risk haritası! Düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli iller

Düşük, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (2 Mart Salı hava durumu)

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.