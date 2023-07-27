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İstanbul'da ortalık bir anda karıştı, takviye ekipler geldi! Nedeni ise...

27.07.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te aşırı hız yaparak bir otomobile çarpan ve ardından takla atan otomobilin sürücüsü çevredekilerin saldırısına uğradı. Ortalık bir anda karışırken kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da ortalık bir anda karıştı, takviye ekipler geldi! Nedeni ise...

Kaza, saat 23.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından otomobilden dumanlar çıkarken, içeride bulunan sürücü ve yanındaki kadın çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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POLİS OTOSUNUN KAPISINI AÇIP TEKME ATTI

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki kadın otomobilden çıkarıldıktan sonra olay yerinde toplananlar, sürücünün alkollü direksiyon başına geçtiğini iddia ederek tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis, dakikalar geçtikçe artan grubu sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Ortamın daha da gerilmesi üzerine sürücü, herhangi bir saldırı olasılığına karşı iş yerine alındı. Takviye polis ekiplerinin de gelmesi ile sürücü polis otosuna bindirildi. Tam bu sırada polis otosunun diğer kapısını açan bir kişi, sürücüye tekme attı. Ekip otosu hızla olay yerinden uzaklaştı.

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KADININ YANINDAKİ KİŞİYE SALDIRDILAR

Grubun tepkileri sürücü gittikten sonra da devam etti. Sürücünün yanındaki kadının iş yerinden çıktığını gören bir kişi, bu kez de kadının yanındaki kişinin üzerine yürüdü. Bir anda hareketlenen grup, bu kez de bu kişiye saldırdı. Polis saldırıya uğrayan kişiyi kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Kavgaya karışanlar gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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