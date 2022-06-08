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İstanbul'da otogar metrosunda boks maçı

08.06.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2 kişi arasında başlayan tartışma, olayı sonlandırmak için araya giren bir kişinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Araya giren bir yolcu tartışanlardan biriyle yumruk yumruğa kavga etti. Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 2 kişi istasyonda bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü.

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YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA


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İstanbul
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