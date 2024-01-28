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  4. İstanbul'da otomobilin aynasını kırıp taksiye çarpmıştı! O motosikletlinin cezası belli oldu

İstanbul'da otomobilin aynasını kırıp taksiye çarpmıştı! O motosikletlinin cezası belli oldu

28.01.2024 18:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir motosikletli seyir halindeki aracın aynasını eliyle kırdıktan sonra önündeki taksiye çarpmıştı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalden 2 bin 886 lira ceza kesildi.

İstanbul'da otomobilin aynasını kırıp taksiye çarpmıştı! O motosikletlinin cezası belli oldu

Dün, TEM otoyolunun Kağıthane mevkisinde sürücüsüyle tartıştığı otomobilin aynasını kırdıktan sonra dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, önündeki taksiye çarptı.

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GÖRÜNTÜLER SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri inceleme başlattı.

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CEZA KESİLDİ

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsü U.O'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "tehlikeli şerit değiştirmek’, "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 2 bin 886 lira ceza uyguladı.

Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kaynak: AA-DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası İstanbul
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