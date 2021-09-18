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  4. İstanbul'da "Pes" dedirten dolandırıcılık! Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

İstanbul'da "Pes" dedirten dolandırıcılık! Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

18.09.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da 2. el araç satın alan bir vatandaş, aylar sonra yaptırdığı ekspertiz sonrası 150 bin liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Aracın ön kısmının benzinli arka kısmının ise dizel olan bir araca ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da "Pes" dedirten dolandırıcılık! Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

Üsküdar’da internet üzerinden gördüğü 2. el otomobil ilanı için ilan sahibiyle görüşen İsa Kaya, aracı satın alarak evine dönüş yaptığı esnada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladığını fark etti. Aracı tamirhaneye götüren Kaya, yaklaşık 6 ay boyunca, satın aldığı otomobilin çıkardığı farklı arızalar nedeniyle defalarca tamirhanenin yolunu tuttu. Kaya, son gittiği ustanın söylediği sözler sonrası ise hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, İsmail Kaya'nın 150 bin lira vererek aldığı otomobil, iki farklı aracın birleştirilmesiyle oluşturuldu. Kaya’nın aldığı otomobilin ön kısmı 2013 benzinli bir araca aitken arka kısmı ise 2014 dizel araca ait olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası satıcı ile iletişime geçmeye çalışan mağdur İsa Kaya herhangi bir olumlu geri dönüş alamadı.

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"2 FARKLI ARACI BİRBİRİNE YERLEŞTİRİP TEK OTOMOBİL YAPMIŞLAR"

Olay sonrası hayatının şokunu yaşadığını belirten İsa Kaya, "İnternet üzerinden gördüğüm ilan sonrası araç sahibiyle görüşerek aracı satın aldım. Arabayı satan kişi beni ekspertize götürdü. Orada araçta herhangi bir sorun olmadığı söylendi. Sanırım anlaşmalıydılar. Arabayı aldıktan sonra eve dönerken daha ilk gün arabanın motoru yanmaya başladı. Tamir ettirdik. Sonrasında sürekli olarak arıza vermeye başladı. Son gittiğim araba tamircisi ise durumu fark edince her şey ortaya çıktı. Meğerse 2 farklı aracı birbirine yerleştirip tek otomobil yapmışlar. Aracın önü benzinli arkası dizel. Aracı bana satan kişiyle iletişime geçmeye çalıştım fakat kendisi bu durumu kabul etmedi. Olayı bilmediğim için araca arızalarından dolayı milyarlarca lira masraf yaptım. Son olarak aracı ekspertize götürdüm. Raporlarımı alarak avukat tuttum. Mahkeme yoluna gideceğim" diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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