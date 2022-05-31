HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da planlı elektrik kesintisi olacak ilçeler 31 Mayıs 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

İstanbul'da planlı elektrik kesintisi olacak ilçeler 31 Mayıs 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

31.05.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da planlı elektrik kesintisi olacak ilçeler ve AYEDAŞ ile BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın detayları 31 Mayıs 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları ile ilgili güncel listeyi paylaştı. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama ekranı v detaylar...

İstanbul'da planlı elektrik kesintisi olacak ilçeler 31 Mayıs 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ BEDAŞ sorgulama

31 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ile İstanbul'da planlı elektrik kesintisi olacak ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak edildi. 31 Mayıs 2022 Salı günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. Peki 31 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

31 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

31 Mayıs Salı günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

31 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

31 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsanlık dışı görüntüler! Vali Gül'den açıklama geldi!İnsanlık dışı görüntüler! Vali Gül'den açıklama geldi!
Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!Rusya, o Avrupa ülkesine doğal gaz akışını kesiyor!
Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması gündem oldu: Allahça yaşamanın formülü...

Tuğçe Kazaz'ın şeriat açıklaması gündem oldu: Allahça yaşamanın formülü...

İnsanlık dışı görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı

İnsanlık dışı görüntüler! Sosyal medyada infial yarattı... Elinde ekmek poşetiyle bankta oturan yaşlı kadının yüzüne tekme atan Şakir Çakır gözaltına alındı

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Beklenen yasa teklifi TBMM'de kabul edildi!

Beklenen yasa teklifi TBMM'de kabul edildi!

Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!

Petrole benzeyen sıvıyla ilgili ilk bilgiler geldi!

Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı! Dehşete düşüren olay

Bilmediği bir yerin banyosunda çıplak halde uyandı! Dehşete düşüren olay

İlginizi Çekebilir

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Toplantıda cinsel ilişkiye girdiler! Kamerayı açık unutunca...

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.