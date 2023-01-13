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İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı! 1 polis yaralandı

13.01.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de polis otosuna silahlı saldırı düzenlendi. Güvercintepe Mahallesi'nden meydana gelen olayda, seyir halindeki polis otosuna açılan ateş sonucu 1 polis memuru yaralandı. Olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen maskeli saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı! 1 polis yaralandı

İstanbul Başakşehir'de polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir şahıs tarafından ateş açıldı.

Saldırıda aracın yolcu koltuğunda oturan polis memuru E.K. yaralandı. Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtığı iddia edilen saldırgan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağladı. (İHA)

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