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İstanbul'da polise saldırı! 3 kişi gözaltına alındı

31.07.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin saldırdığı 1 polis memuru yaralandı. Öte yandan saldırganlardan 2'si serbest bırakılırken 1 saldırgan ise tutuklandı.

İstanbul'da polise saldırı! 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Ümraniye'de silahlı kavga olayına giden polislere saldırdıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, yapılan kontrol esnasında, alkollü oldukları değerlendirilen şüpheliler, küfür ve hakaret ederek saldırdı.

Saldırıda 1 polis memuru yaralanırken, şüpheliler Ö.F.T (33), E.A (25) ve M.K (21) gözaltına alındı.

Emniyette, "görevli memura mukavemet" suçundan işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.T ve E.A hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, M.K ise tutuklandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Ümraniye
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