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Taksicilerin elinden kaçamadı! İstanbul'da sabaha karşı hareketli dakikalar: Eğlence mekanından çıkıp kabusu yaşattılar

23.07.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde eğlence mekanından çıkan 5 kişi 2 taksiciye kâbus dolu bir gece yaşattı. Sabaha karşı Şişli'den taksiye binen yolcular müziğin sesini yükseltince gerginlik çıktı. Tartışma büyürken şoför yolcuları indirmek isteyince 5 kişi tarafından darbedildi. Darbedilen şoföre yardıma koşmak isteyen başka bir taksi şoförü de cep telefonundan oldu. O anlar kameralara da yansıdı.

Taksicilerin elinden kaçamadı! İstanbul'da sabaha karşı hareketli dakikalar: Eğlence mekanından çıkıp kabusu yaşattılar

İstanbul'da dün sabaha karşı hareketli dakikalar yaşandı. Eğlence mekanından çıkan 5 kişi bindikleri takside müziğin sesini yükseltti, ardından şoförle aralarında tartışma çıktı. Yolcular şoförü darbederken olay yerine hızla başka taksiciler toplandı. Taksiciler saldırganlardan birini, polisler de diğer 4 saldırgan yakaladı.

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TAKSİDE YÜKSEK SESLE MÜZİK AÇTILAR

Olay, dün 04.00 sıralarında, 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şişli'de bir eğlence mekanından çıkan 5 kişi, M.Ç. isimli şoförün kullandığı taksiye bindi. Araçta müziğin sesini yükselten yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Şoför, Bağcılar'da tartıştığı yolcuları indirmek istedi. Bunun üzerine 5 kişi, şoförü darbetti.

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ŞOFÖRLERİN CEP TELEFONLARINI ÇALDILAR

Olayı gören başka bir taksi şoförü, darbedilen şoföre yardıma koştu. Bu sırada 5 kişiden 4'ü, taksilerin içinde bulunan iki şoförün de telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan olayı telsizlerinden duyan çevredeki taksiciler de darbedilen şoföre yardıma koştu. Saldırganlardan H.G. isimli kişi, taksiciler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. O anlar, taksiciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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4 KİŞİ YAKALANDI

Saldırganlardan M.A., E.A., Ş.D. ve B.Ö. de olayın ardından çaldıkları cep telefonları ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganların gasp ve kasten yaralama suçlarından haklarında yürütülen işlemlerin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.

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(DHA)

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