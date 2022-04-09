İstanbul'da sahur saat kaçta? İstanbul'da sahur vakti ne zaman? İşte 10 Nisan imsak vakitleri!

İmsak saati yaklaşırken İstanbul'da yaşayan vatandaşlar sahur saati ile ilgili araştırma yapmaya başladı. 2022 iftar ve sahur saatleri illere göre tek tek sorgulanabiliyor. Peki İstanbul'da sahur saat kaçta? 10 Nisan imsak vakitleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin paylaştığı bilgiler haberimizde.

İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA? 10 NİSAN 2022 PAZAR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul'da sahur saat 04:57'de yapılacak.

Başkent Ankara'daki vatandaşlar da 04:42'de sahurunu yapacak. İzmir'de ise sahur 05:11'de yapılacak.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN..."

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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