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  4. İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

27.01.2024 19:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 4 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki Cafer Işık'ın cansız bedeni bulundu. Bir ağaca iple asılı halde bulunan Işık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk’te bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağaca iple asılı halde erkek cesedi görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 4 gün önce eşi tarafından kayıp ilanı verilen Cafer Işık'a (36) ait olduğunu tespit etti.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonrası Cafer Işık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cafer Işık’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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